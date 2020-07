Dr. Joseph Varon ist frustriert. In seinem Krankenhaus, in Houston, Texas haben er und seine Kollegen alle Hände voll zu tun, um den Folgen der Coronavirus-Pandemie Herr zu werden. Der Chefarzt des United Memorial Medical Center sagt, er Kämpfe an gleich zwei Fronten. "Es ist ein Kampf gegen Covid-19 und ein Kampf gegen die Dummheit. Was den ersten angeht, habe ich Hoffnung, dass er zu gewinnen ist. Aber beim zweiten wird es immer schwieriger. Warum ich das sage? Weil die Leute nicht zuhören. Egal ob es um Wissenschaftler geht oder um den guten Menschenverstand. Die Menschen in diesem Land hören nicht zu." Auf der Straße sehe er jeden Tag Menschen, die keine Maske tragen oder den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Dr. Varon steht an vorderster Front, ist er doch auf Lungenkrankheiten und Intensivmedizin spezialisiert. In der vergangenen Woche habe er mehr Sterbeurkunden unterzeichnet als jemals zuvor. "Es ist interessant. Ich war mit den Folgen von Erdbeben, Bombenanschläge und Tsunamis konfrontiert. Mit jeder nur denkbaren Katastrophe. Aber diese hier ist mit Abstand die Schlimmste. Auch weil die Situation nicht vorbei ist sondern andauert." Eine der Krankenschwestern aus Varons Team ist plötzlich selbst erkrankt. Sie richtet einen Appell an alle Menschen in Texas: "Die Menschen müssen innehalten und uns zuhören. Wie lügen ja nicht. Warum sollten wir nicht die Wahrheit sagen?" Im Juli hat Texas seine Infektionszahlen verdoppelt, auf mehr als 400.000. Die Sterberate ist in der vergangenen Woche um 32 Prozent gestiegen.

