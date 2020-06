Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Die Opposition kritisiert, Experten loben die Gründlichkeit des 57. Punkte umfassenden Papiers. Die Mehrwertsteuer soll im zweiten Halbjahr 2020 auf 16 bzw. 5 Prozent gesenkt werden, ein Kinderbonus von 300 Euro wird gezahlt, Kommunen werden unterstützt. Unter Passanten in Gelsenkirchen aber blieb die Freude am Donnerstag verhalten. "Ich glaube eher, das die Geschäfte dann die Waren teurer machen werden. Ich glaube nicht, dass bei uns kleinen Bürgern was übrig bleibt." "Auf die drei Prozent kommt es auch nicht an. Eigentlich müsste man Coronazuschlag kriegen, also etwas auf Lohn drauf." "Das ist ein nettes Geburtstagsgeschenk, fertig. Auf der anderen Seite müssen wir auch fair sein. Egal welche Entscheidungen die Politiker im Moment treffen, ich möchte im Moment kein Entscheidungsträger sein." Im Rathaus von Gelsenkirchen freut man sich auf die Finanzspritze. Kämmerin Karin Welge: "Wir haben in der ersten Prognose vor einigen wenigen Wochen mehr als 80 Millionen Defizit ausgewiesen für den Haushalt. Dann haben Sie eine Vorstellung davon, dass wir gar nichts mehr hätten machen können, das wir die große Bremse hätten ziehen müssen. Von daher ist der erste Schritt die Verabschiedung des Programm und der zweite Schritt wird sein, dass das Geld auch in den kommenden Monaten bei uns ankommt." Die Kommunen bekommen im Rahmen des frisch geschnürten Konjunkturpakets deutliche Entlastungen. Davon profitiert auch Gelsenkirchen. Altschulden allerdings werden nicht übernommen.