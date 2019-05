Der 1. FC Union Berlin hat den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Damit gibt es nun neben Hertha BSC einen zweiten Berliner Verein, der erstklassig spielt. Um dieses Ereignis zu würdigen, lud Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller die Beteiligten am Mittwoch ins Rote Rathaus. Dort sicherte Vereinspräsident Dirk Zingler zu, dass die Mannschaft ein gutes Aushängeschild für die Hauptstadt werde. O-TON DIRK ZIEGLER, PRÄSIDENT VON UNION: "Wir werden uns bemühen, und das kann ich auch versprechen, dass wir ein noch stärkerer, ein noch größerer Botschafter sind für diese Stadt, dass wir versuchen werden, mit der Art Fußball, mit der Art, wie wir auch Fußball verstehen, nicht nur auf dem Rasen, sondern drumherum, Berlin würdig vertreten werden." Nach dem Eintrag ins Buch der Stadt feierte die Mannschaft ihren Erfolg, mit einer Schiffsparade auf der Spree. Passend zum Anlass trug der Dampfer den Namen "Viktoria". Vom Ufer und von anderen Booten aus jubelten ihr die Fans zu. O-TON CHRISTIAN KREISEL, FAN: "Man sieht das ja auch an der Resonanz. Traumhaft, Gänsehaut, wunderschön. Und sie weiß es wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr, aber ich werde es ihr auf jeden Fall erzählen. Es geht in die Geschichtsbücher ein." Am Montag hatte Union im Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart ein 0:0 erzielt. Das reichte für den Aufstieg, dank der erzielten Auswärtstore beim Hinspiel. Nach dem Abpfiff hab es für die Fans und die Mannschaft kein Halten mehr. Der 1. FC Union Berlin blickt auf über 100 Jahre Geschichte zurück. Nach der Wiedervereinigung lief es schlecht für den einstigen DDR-Spitzenclub. Der Verein spielte nur noch in der Regionalliga, immer wieder wurde das Geld knapp. Die Rettung gelang nicht zuletzt dank der Fans, die Geld sammelten, Blut spendeten und sogar beim Stadionbau mithalfen. Mit mehr als 22.000 Mitgliedern ist Union einer der 25 mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands.