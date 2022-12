STORY: Auch die Verkäufer von Gewinnerlosen feiern am Donnerstag mit. "El Gordo" gehört in Spanien zu den Festtagen wie die Rentiere zum Weihnachtsmann. "Der Dicke", wie der Hauptpreis der Traditionslotterie liebevoll genannt wird, wurde der Glücksnummer 5490 zuteil. Und die wurde eben nicht nur einmal, sondern vielfach verkauft. Insgesamt befanden sich in diesem Jahr 2,52 Milliarden Euro im Siegespott, was in verschiedenen Regionen für Geldsegen und Freude sorgte. Hier ist Perla Gavidia zu sehen, die bei der Ausziehung selbst in Madrid erfährt, dass sie 400.000 Euro gewonnen hat. Die in Peru geborene Mutter zweier Kinder ist derzeit arbeitslos. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. "Ich habe 95 Tickets in meiner Brieftasche, aber nur eines davon hat die Jackpot-Nummer." Und dann sagt sie noch, nun habe sie genug Geld, um ihren Kindern den Universitätsbesuch zu ermöglichen. Das sei das Wichtigste. In der landesweit ausgestrahlten Ziehung werden die Gewinnziffern von Schulkindern vorgesungen. Die Lotterie ist über 200 Jahre alt, bei steigenden Lebenshaltungskosten auch in Spanien stieg ihre Bedeutung in den Augen vieler in diesem Jahr. Oft erwerben Gruppen gemeinsam Lose, dabei sind verschiedene Stückelungen möglich. Ein Zehntel-Los gibt es beispielsweise bereits ab 20 Euro. Laut dem Verkäuferverband Anapal geben die Spanier im Schnitt 66,60 Euro für El-Gordo-Tickets aus. Na dann, in genau einem Jahr wird es ganz sicher wieder Sekt und Konfettiregen geben.

