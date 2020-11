Bilder von Naeeth Novaglias Zuhause, eine Bewohnerin der kolumbianischen Insel Providencia. Diese Woche war Hurrikan Iota über die Landschaften hinweggefegt. Novaglia ist eine von rund 6.000 Menschen, deren Häuser beschädigt oder vollständig zerstört wurden. Ihre Kinder hat sie zu ihrer Großmutter geschickt. Sie konnten überleben, weil sie im Badezimmer Schutz gesucht hatten erzählt die 32-Jährige. "Der Hurrikan hat alles zerstört. Alles. Er hat alles weggefegt, uns hat er, Gott sei Dank, nicht mitgenommen." Zwei Menschen starben auf der Insel. Kolumbiens Präsident sagte, es sei das erste Mal gewesen, dass ein Hurrikan der Kategorie 5 auf Kolumbien getroffen sei. Hunderttausende Menschen seien in ganz Mittelamerika aus ihren Häusern geflohen, berichten Internationale Hilfsorganisationen. Demnach gebe es unzureichend sanitäre Bedingungen. Hilfeleistungen werden dringen benötigt. Die Zahl der Toten ist noch unklar. Nach offiziellen Angaben sind infolge des Sturms mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Opferzahlen könnten noch steigen, weil viele Gebiete unzugänglich sind. "Iota" traf auf eine Region, die nach wie vor mit den Folgen von "Eta" zu kämpfen hat. Anfang November war der Hurrikan der Kategorie vier auf die Küstenregion von Nicaragua getroffen. Er wütete auch in Mexiko, in Honduras und Guatemala, wo ein halbes Dorf von einem Erdrutsch begraben wurde. Rund 200 Menschen sind in Mittelamerika ums Leben gekommen. Novaglia sagt, sie werde ihr Zuhause so schnell es geht wieder bewohnbar machen, damit ihre Kinder wieder zurückkehren können. Laut ihr dürfe man sich nicht unterkriegen lassen. Mit Gottes Hilfe habe man überlebt. Jetzt hieße es, weiter zu beten.

