SHOWS: STORY: Blumen und Kerzen vor der britischen Botschaft in Berlin. Bereits am Donnerstagabend wurden diese zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II. niedergelegt. Engländerin Tamara Ofic Bokkman erzählt, sie habe lange in Windsor gelebt und die Queen mehrmals persönlich gesehen. “Sie hat die Welt geliebt, wie kaum ein anderer Mensch, es ist so traurig. Aber, sie hat in Frieden gelebt und ich hoffe, sie hinterlässt ein Großbritannien in Frieden, denn nichts wird jetzt mehr so sein, wie es war.” Auch Sjoerd Willinger-Prinz, aus den Niederlanden, geht der Tod der Queen nah, immerhin, so sagt er, sei er selbst in einer Monarchie großgeworden. “Die Queen ist eine ganz eigenständige Figur, Politiker kommen und gehen, aber die Queen blieb, 70 Jahre lang. Darum bin ich hier, um ihr Respekt zu zollen.” Auch die Abgeordneten im Bundestag ehrten die Queen zu Beginn der Sitzung mit einer Schweigeminute. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sagte, Königin Elizabeth die II. Habe einen erheblichen Anteil an der Versöhnung der einstigen Kriegsgegner Großbritannien und Deutschlands gehabt: “Bei ihrem Staatsbesuch 2015, der ihr letzter Staatsbesuch überhaupt bleiben sollte, bezeichnete sie die Beziehung zwischen unseren Ländern als eine der unumkehrbaren Veränderungen zum Besseren in ihrer Lebenszeit. Es ging ihr, wie sie es ausdrückte, um eine vollständige Aussöhnung.” Wenngleich wohl viele in Deutschland Anteil am Versterben der 96-jährigen Monarchin nehmen, dürften hierzulande viele auch eine etwas nüchternere Sicht auf das Ende ihrer Regentschaft haben: O-Ton Passant: “In ihrem Alter, muss ich sagen – viel zu lange auf ihrem Thron gesessen” O-Ton Passant: “Ich finde es schön, dass sie im Kreis ihrer Familie sterben durfte, und sonst ist es mir eigentlich egal.”

