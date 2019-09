"Die Position des Premierministers ist nicht länger haltbar. Dass er nicht zurücktritt, ist peinlich." " ... er könnte die Demut beweisen, sich für die Irreführung der Queen zu entschuldigen." " ... für einen Mann wie ihn, eine Partei wie diese und einen solchen Anführer, ist es eine Schande, wenn dieser Premierminister über Sittlichkeit und Moral spricht." Die Mitglieder des britischen Unterhauses gingen Premierminister Boris Johnson am Mittwoch nicht zimperlich an, am ersten Sitzungstag nach Aufhebung der parlamentarischen Zwangspause durch das Oberste Gericht. "Und es ist absolut keine Missachtung der Justiz zu sagen, dass das Gericht in meinen Augen falsch lag." Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn machte seinem Ärger Luft. "Das, Herr Sprecher, waren zehn Minuten Wutgeheul eines gefährlichen Premierministers, der sich über dem Gesetz wähnt. Aber in Wahrheit ist er nicht qualifiziert für das Amt, das er innehat." Johnson gab sich von Rücktrittsforderungen unbeeindruckt. Er stachelte seine politischen Rivalen an, ihn entweder über ein Misstrauensvotum zu stürzen oder ihn den Brexit vollziehen zu lassen. "Wenn sie einen Regierungswechsel wollen, sollen sie eine Wahl abhalten." Die Parlamentarier haben durch die Gerichtsentscheidung nun extra Zeit gewonnen, um weiter über den Brexit zu diskutieren. Johnson will an seinen Plänen für einen EU-Ausstieg am 31. Oktober festhalten.