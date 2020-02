Keiner der Deutschen Rückkehrer aus China zeigt Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus. Dies sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Samstag in Bonn: "Sehr, sehr wichtig ist, es sind alle symptomfrei in den Flieger eingestiegen. Das heißt, es kehren zuerst einmal Gesunde zurück. Das finde ich in der Wahrnehmung, weil man ja Vieles auch an unterschiedlichsten Verschwörungstheorien in den sozialen Medien sieht, sehr, sehr wichtig. Also, es kehren Gesunde zu uns nach Deutschland zurück." Weil die Inkubationszeit zwei Wochen betrage und um eine Infektion ausschließen zu können, sei jedoch eine zentrale Unterbringung für zwei Wochen notwendig. In Deutschland gebe es derzeit sieben bestätigte Infektionsfälle, fügte Spahn am Samstagvormittag hinzu. Alle Patienten seien in Behandlung und "in einem sehr guten gesundheitlichen Zustand". Die Bundeswehrmaschine mit den Rückkehrern landete mit Verspätung in Frankfurt, weil eine ursprünglich geplante Zwischenlandung in Moskau von den dortigen Behörden kurzfristig verweigert wurde. Die Maschine musste stattdessen über Helsinki fliegen und dort aufgetankt werden. Nach der Landung in Frankfurt sollen die Rückkehrer befragt und untersucht werden. Anschließend sollen sie einige Zeit in Quarantäne in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim verbringen. Dazu sind sie nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet. Der von der WHO ausgerufene internationale Gesundheitsnotstands geht mit schärferen Maßnahmen zur Eindämmung des Ausbruchs einher. So werden Empfehlungen an alle Länder herausgegeben mit dem Ziel, die Verbreitung des Virus über Grenzen hinweg zu verhindern oder zumindest einzuschränken. Gleichzeitig soll versucht werden, Handel und Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen.