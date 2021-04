Ägypten verlangt für die Freischleppung des Frachters "Ever Given" einen Schadenersatz in Milliardenhöhe. Die Suezkanalbehörde fordert aufgrund der tagelangen Blockade eine Milliarde Dollar - und will die Weiterfahrt möglicherweise erst bei einer Einigung erlauben. Das gab sie am Freitag bekannt. Usama Rabi, der Chef der Kanalbehörde, betonte, dass man viel Mühe und Arbeit in die Rettung des Schiffs gesteckt habe. Tägliche Einnahmen seien verloren gegangen daher stehe ihnen eine Entschädigung zu, sagte er der staatlichen Nachrichtenseite Al-Ahram. An wen sich die Schadensersatzzahlungen richten, gab er nicht bekannt. Bei der Forderung bezieht sich die Behörde unter anderem auf Verluste in Höhe von 14 bis 15 Millionen Dollar pro Tag sowie die tagelangen Arbeiten mit Baggern und Schleppern zur Freilegung des 400 Meter langen Schiffs. An Bord der "Ever Given" sei Fracht im Wert von 3,5 Milliarden Dollar, sagte Rabi. Der Frachter liegt derzeit im Großen Bittersee zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Suezkanals. Hier wird noch die Unfallursache ermittelt. Ägypten will vor allem den Schriftdatenschreiber auswerten und mit den 25 Besatzungsmitglieder sprechen. Auch die Seefahrtsbehörde Panamas, unter dessen Flagge das Schiff fährt, und das für die technische Leitung verantwortliche Unternehmen Bernhard Schulte Shipmanagement haben eigene Ermittlungen angekündigt. Das Containerschiff hatte rund eine Woche lang den Weg für mindestens 369 wartende Schiffe versperrt und damit für Verzögerungen im Welthandel und bei Lieferketten gesorgt.

