STORY: Es ist wieder Zeit für die ganz großen Roben in Hollywood. Die Saison der Preisgalas und Auszeichnungen ist in vollem Gange. Am Sonntag waren die Critics Choice Awards an der Reihe. Und dabei hatte vor allem das Team von "Everything Everywhere All At Once" gut Lachen. Die Science-Fiction-Kung-Fu-Actionkomödie, in der die Betreiberin eines Waschsalons inmitten von Streit mit dem US-Finanzamt in ein Mulitiversum aus Möglichkeiten katapultiert wird, räumte insgesamt fünf Preise abräumen, darunter auch die Top-Auszeichnungen "Bester Film" und "Beste Regie". Bester Hauptdarsteller wurde Brendan Fraser für seine Rolle in "The Whale", Cate Blanchett wurde für die beste weibliche Hauptrolle in "Tar" ausgezeichnet. In ihrer Rede dankte sie erst ihren Mitnominierten, bevor sie gegen Preisverleihungen im Allgemeinen austeilte. "Was ist das hier? Es ist eine patriarchalische Pyramide, bei der jemand hier oben steht. Warum sagen wir nicht einfach, dass es eine ganze Reihe von weiblichen Darbietungen gibt, die miteinander im Dialog stehen, und hören auf, diese im Fernsehen übertragenen Pferderennen zu veranstalten." Entspannt und etwas selbstironisch nahm Jeff Bridges die Auszeichnung des Kritikerverbandes für sein Lebenswerk entgegen. "Der 'Dude' aus 'Lebowski' würde sagen: 'Das ist vielleicht Deine Meinung, Mann!' Aber ich steh auf Eure Meinung, ich liebe sie. Danke, welche Ehre!" Der deutsche Beitrag "Im Westen nichts Neues" ging am Sonntag in Los Angeles leer aus. In der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" punktete das indische Actiondrama "RRR".

