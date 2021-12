In der Nacht zu Samstag haben sich im Süden des Libanon in einem palästinensischen Flüchtlingslager mehrere Explosionen ereignet. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur NNA ist eine Person ums Leben gekommen und viele wurden verletzt. Es wird vermutet, dass in dem Lager nahe der Hafenstadt Tyros ein Waffendepot der Hamas explodiert sei. Allerdings wurde das von Palästinenser-Vertretern bestritten. Die sprachen hingegen davon, dass ein Magazin mit Gas- und Sauerstoffflaschen für Corona-Patienten explodiert sei. Im Libanon leben nach Schätzungen rund 400.000 palästinensische Flüchtlinge in zwölf Lagern.

Mehr