Nächste Runde im "Fall Lügde", in dem es um Ermittlungen wegen Vorwürfen von massivem Kindesmissbrauch auf diesem Campingplatz geht, hier Archivbilder: Die SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen hat in der Sache erneut den Rücktritt von Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) gefordert, wie der innenpolitische Sprecher der SPD Hartmut Ganzke am Dienstag in Düsseldorf sagte: O-Ton: "Wir machen das daran fest, was sich heute auch gezeigt hat, dass hier ein Innenminister, der für die Polizei verantwortlich ist, nicht kongruent ist mit dem Justizministerium, das die Ermittlungen leitet." Der kritisierte Innenminister Reul räumte Fehler ein, ohne allerdings der Rücktrittsforderung zu folgen: O-Ton: "Das Allerwichtigste ist aufzuklären, damit man diejenigen, die Fehler gemacht haben, diejenigen, die Verbrechen begangen haben, auch bestraft, dass man sich sorgfältig um die Opfer kümmert und dass man vor allen Dingen die Konsequenzen zieht, damit so etwas sich möglichst nicht wiederholt oder möglichst selten ist. Und da haben wir noch eine Menge an Hausaufgaben in der Gesellschaft zu tun, auch in der Polizei", sagte er. Hintergrund der aktuellen Debatten sind die Vorfälle von offenbar mehrfachem und gemeinschaftlichem Kindesmissbrauch auf diesem Campingplatz in Lüdge, die zu Beginn dieses Jahres bekannt wurden. Den Ermittlern zufolge handelt es sich um mehr als 1.000 Einzeltaten, die bis 2018 auf dem Campingplatz verübt wurden, wo der Hauptverdächtige lebte. Die Dunkelziffer sei aber wahrscheinlich höher, teilte die Polizei mit. Die Opfer seien zum Tatzeitpunkt zwischen vier und 13 Jahren e alt gewesen. Offenbar waren die Ermittlungsbehörden früheren Hinweisen nicht konsequent nachgegangen. Zudem hatte es Ermittlungspannen gegeben, so waren Datenträger verschwunden. In den kommenden Tagen soll die Opferschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen nach Lüdge reisen und eine offene Sprechstunde abhalten, wie regionale Medien berichten.