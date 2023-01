STORY: Bei seiner Ankunft zum traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart wurde Parteichef Christian Lindner nicht nur von den Sternsingern empfangen, sondern auch von Klimaaktivisten. Und auch die hatten eine Botschaft mitgebracht. Auch im Saal war Lindner vor derartiger Kritik nicht sicher. Für ihn Anlass genug, um in die Offensive zu gehen: "Wenn dieses Land vorne mitspielen will bei der Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, dann müssen wir zuerst die wirtschaftlichen Grundlagen dafür wieder schaffen. Festkleben war gestern. Anpacken ist jetzt das Gebot der Stunde." In seiner Rede beschwört Lindner den Erfolg der Liberalen in der Regierung. Es sei zu einem guten Stück ihr Verdienst, dass Deutschland vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sei. "Wenn die Fach-, die Führungskräfte, Mittelstand, Handwerk, die Beschäftigten in der Industrie den Eindruck haben, eine Koalition, eine Bundesregierung beschäftigt sich nur mit der Verteilungspolitik, obwohl es auf der anderen Seite ans wirtschaftlich Eingemachte geht. Eine solche Koalition würde nicht eine Wiederwahlchance erhalten. Deshalb, sie wissen es noch nicht. Aber SPD und Grüne müssen geradezu ein Eigeninteresse daran haben, dass zumindest die FDP in der Steuerpolitik das Denken nicht eingestellt hat." In diesem Jahr stehen gleich vier Landtagswahlen an. Auch deshalb ist die FDP bemüht, ihr Profil innerhalb der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen zu schärfen. Und der erste Test steht unmittelbar bevor: Am 12. Februar wird die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt. Umfragen zufolge muss die FDP um den Wiedereinzug ins Parlament der Hauptstadt kämpfen.

