STORY: Auf diesen Bildern eines us-amerikanischen Senders ist deutlich zu sehen, wie die Flammen die heiße, trockene Luft der Umgebung ansaugen und so ein regelrechter Feuertornado sichtbar wird. Dieses Phänomen wird auch Feuerteufel genannt. Die Feuersäulen waren in dieser Woche Teil eines Buschbrandes in Gorman im US-Bundesstaat Kalifornien, der sich bis Mittwoch auf über 150 Hektar ausgebreitet hatte und zuletzt von mehr als 200 Feuerwehrleuten bekämpft wurde. Wie anderswo auf der Welt sind es auch hier an der Westküste der USA die steigenden Temperaturen und heftigen Winde, die immer wieder Waldbrände aufflammen lassen. Das Feuere hier in Gorman vernichtet zuletzt zwar immer mehr Vegetation - Häuser und Wohnungen seien aber nicht bedroht, so das Los Angeles County Fire Department.

