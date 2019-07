Urlauber im Visier der Klima-Proteste. Pünktlich zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg und Bayern haben Hunderte Jugendliche und Erwachsene am Flughafen Stuttgart demonstriert. Ihre Forderung: "Mehr Bahn fahren, weniger fliegen. Ganz einfach." Die Demonstranten wollen, dass Fliegen teurer und somit im Vergleich zur Bahnfahrt weniger attraktiv wird, etwa durch zusätzliche Steuern. So soll die Anzahl der Flüge und damit der Ausstoß des Treibhausgases CO2 verringert werden. Wer fliegt, macht sich schuldig, so die Message. Bei den so gescholtenen Fluggästen stieß die Protestaktion auf geteiltes Echo: "Klimawandel geht uns alle an, nicht nur die Kids, die da jetzt da oben stehen und die vielen anderen, sondern uns alle, Sie, wir und.... großartig, mir könnten fast die Tränen kommen, einfach ganz großes Kino." "Also, natürlich gibt's einen gewissen Grad, wo sie recht haben, aber viele von denen steigen genauso ins Flugzeug. Die machen halt hier mit und, ja..." "Wir haben gerne Zug gefahren, aber es macht keinen Spaß mehr. Es hat so viele Verspätungen, Züge kommen gar nicht. Ja, gut irgendwo sieht man immer was ein, aber man muss ja sehen wo man bleibt." Nach Angaben der Organisatoren waren die Proteste in Stuttgart die erste Fridays-for-Future-Demonstration an einem Flughafen.