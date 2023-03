STORY: Sydney, Australien Mit Neon-Farben gegen psychische Erkrankungen Mehr als 800 Menschen am Bondi Beach Sie folgen einem Aufruf von OneWave Die Surf-Community setzt sich für mentale Gesundheit ein OneWave-Gründer Grant Trebilco: "Wir tragen "Fluro", weil es die Leute glücklich macht und hilft, Gespräche über ein unsichtbares Thema anzustoßen. Es ist schwer zu erkennen, ob Leute mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, und oft sind es die Menschen, von denen man es am wenigsten erwartet." Trebilco selbst erkrankte vor 10 Jahren Surfen half ihm, Glück zu empfinden "Am ersten "Fluro Friday" bin ich allein losgepaddelt, nachdem bei mir eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Ich wollte die Menschen wissen lassen, dass sie mit ihren psychischen Problemen nicht allein dastehen müssen." OneWave-Events gibt es inzwischen an über 200 Stränden Von Norwegen bis Neuseeland

