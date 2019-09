Alain Robert machte am Samstag seinem Ruf mal wieder alle Ehre und erkletterte in Frankfurt am Main ein fast 40-stöckiges Hochhaus. Der Skyper Turm ist mehr als 150 Meter hoch. Nach kurzer Zeit erreichte der als französischer Spiderman bekannte Freikletterer wohlbehalten das Dach des Wolkenkratzers. Wie immer führte der 57-Jährige sein waaghalsiges Manöver ohne Sicherung durch. "Die Menschen haben Unmengen an Versicherungen, für den Fall, dass etwas passiert. Meine Versicherung ist mein Verstand, mein Kopf und mein Gehirn. Das ist am billigsten, aber auch am effizientesten. Und es funktioniert, ich klettere seit 44 Jahren." Wieder unten angekommen, nahm die Polizei Robert gleich in Empfang. Der Franzose hat bereits Dutzende Wolkenkratzer und Monumente in aller Welt erklommen. Inzwischen hat er sich auch der Musik zugewandt und seine erste Single veröffentlicht. Der Electro-Pop-Song heißt ganz passend: "I Climb The World" - "Ich erklimme die Welt".