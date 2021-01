Bilder einer Festnahme im russischen Sankt Petersburg. Am Sonntag haben in vielen Städten Russlands Unterstützer des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny erneut für dessen Freilassung demonstriert. Nach Angaben von Bürgerrechtlern vom Sonntagmittag wurden landesweit mehr als 2000 Menschen festgenommen. Dabei sei die Polizei mit großer Gewalt vorgegangen. Auch auf Bildern, die von Unterstützern Nalwanys herausgegeben wurden ist zu sehen, wie Polizisten in Nowosibirsk Demonstranten abführen. "Mein Name ist Andrei Davydov und ich wurde von der Polizei verhaftet weil ich 'Freiheit für Nawalny' gerufen habe. Ich denke, Nawalny wurde gesetzeswidrig in Haft genommen. Ich bin auf die Straße gegangen, um friedlich seine Freilassung zu verlangen." Die Demonstrationen in Moskau und den anderen Städten waren nicht genehmigt und richten sich auch gegen Korruption. In der Hauptstadt wurde nach Angaben von Beobachtern auch die Frau von Alexei Nawalny festgenommen. Auch in der Nähe des Gefängnisses, in dem er einsitzt, sollen Demonstranten abgeführt worden sein. In Deutschland, in Berlin, protestierten ebenfalls Menschen gegen die Inhaftierung Nawalnys. In der Hauptstadt war der Kreml-Kritiker nach seiner Vergiftung medizinisch behandelt worden. Mitte Januar war nach Russland zurückgekehrt. Bei seiner Ankunft wurde er umgehend verhaftet.

Mehr