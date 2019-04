Wie hier in Paris haben erneut Tausende Menschen in mehreren französischen Städten gegen die Politik von Staatpräsident Emmanuel Macron demonstriert. Die sogenannten Gelbwesten gingen damit den 22. Samstag in Folge auf die Straße . In der vergangenen Woche hatte das Innenministerium 22.300 Menschen landesweit gezählt - ein absoluter Tiefstand seit Beginn der Bewegung. "Seit dem Beginn unserer Bewegung hat Macron unsere Rechte eingeschränkt, sogar die grundlegendsten, wie das Recht zu demonstrieren. Jeder andere Präsident hätte unsere Forderungen doch als Geschenk erkannt. Das ist, was die Leute auf der Straße wollen, also gehe ich darauf ein, auch wenn ich nicht alles beachten kann. Aber mit ihm gibt es Diktatur." Zuletzt hatte Macron das sogenannten Anti-Randalierer-Gesetz in Kraft gesetzt. Der Text gestattet Polizisten mehr Freiheiten, etwa die Durchsuchung von Autos und Taschen auch ohne Anordnung eines Staatsanwalts. Auch wird Vermummung unter Strafe gestellt. Der Präsident hatte die seit November anhaltenden Proteste mit einer "Grand Débat" pariert, einer Reise durch das Land, um sich die Sorgen der Menschen anzuhören. Seine Kritiker bescheinigen ihm auch dabei Erfolglosigkeit, gingen erneut auf die Straße. Die teils gewaltsamen Proteste der Gelbwesten hatten sich an Regierungsplänen zu Benzinpreiserhöhungen entzündet. Sie wuchsen sich zu Massenprotesten gegen Macron aus, dem seine Gegner vorwerfen, ein Präsident der Reichen zu sein.