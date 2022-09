STORY: Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth ist ihr Sohn Charles am Samstag zum König ausgerufen worden. Dazu war zuvor der Accession Council - der Thronbesteigungsrat -zusammengekommen. Dabei waren auch Charles Sohn Prinz William, nunmehr Nummer eins der britischen Thronfolge, Charles' Frau Camilla, die jetzt den Titel Queen Consort führt, und Premierministerin Liz Truss. Auch der Erzbischof von Canterbury, geistliches Oberhaupt der Church of England, setzte eine Unterschrift unter die Proklamation. In Anwesenheit des Privy Council, des Kronrates als politisches Beratungsgeremium des Monarchen, wandte sich der 73-Jährige im St. James's Palace in London an dessen Mitglieder, an seine Untertanen und die Welt. "Bei der Erfüllung der schweren Aufgabe, die mir auferlegt wurde und der ich nun die verbleibende Zeit meines Lebens widme, bitte ich um die Führung und Hilfe des allmächtigen Gottes." Während der Zeremonie ging es auch um die Sicherheit der Church of Schottland, die nicht zur anglikanischen Kirche gehört, deren weltliches Oberhaupt Charles nun ist. Außerdem bestätigte Charles III. eine Kabinettsorder, die die Kontinuität der Regierung garantieren soll. Im Anschluss wurde Charles vom Balkon des Palastes zum König ausgerufen. Zum ersten Mal seit 1952, seit der Thronbesteigung seines Mutter, hieß es in der gesungenen Nationalhymne nicht mehr "God Save the Queen", sondern "God Save the King." Charles Proklamation wurde am Samstag mit Salutschüssen an der Themse begrüßt. Die Königswürde war bereits am Donnerstag, mit dem Tod der Queen, auf den Thronfolger übergegangen. Wann das neue Staatsoberhaupt gekrönt werden soll, war zunächst noch nicht bekannt. Sein offizieller Titel lautet: König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland sowie 14 weiterer, als Commonwealth Realms bezeichneter souveräner Staaten einschließlich ihrer Territorien und abhängigen Gebiete. Darüber hinaus ist er Oberhaupt des 56 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations, Lehnsherr der britischen Kronbesitzungen sowie Oberbefehlshaber des Militärs.

