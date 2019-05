Triumph für Andreas Dresen. Sein Drama "Gundermann" war der Abräumer bei der Gala zum Deutschen Filmpreis am Freitagabend. Sechs goldene Lolas heimste der Film über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann ein, darunter die Top-Auszeichnungen "Bester Spielfilm", Beste Regie" und "Bester Hauptdarsteller" für Alexander Scheer. Den hatten seine Kollegen Bjarne Mädel und Lars Eidinger schon auf dem Roten Teppich als Favoriten gehandelt. BJARNE MÄDEL: "Ja, wir sagen, was wir denken. Wir sind ehrlich, nicht? Ich gönne den Preis Alexander Scheer als Gundermann. Absolut. Weil, der hat sich in Gundermann verwandelt mit Haut und Haar." LARS EIDINGER: "Also, ich bin neidisch ... Ich war die ganze Zeit neidisch. Ich wollte es unbedingt selber spielen. Ich war sogar zum Casting eingeladen, habe aber eine Woche vorher eine Absage bekommen. Da hieß es, nee, sie haben schon jemanden, brauchst gar nicht mehr hinzugehen. Ich hätte es sehr gern gespielt. Das ist eine super Rolle. Und, ja, da bin ich richtig neidisch." Gut lachen hatten dagegen Caroline Link und Julius Weckauf. Ihr Film "Der Junge muss an die frische Luft" über die Kindheit von Hape Kerkeling überzeugte nicht nur viele Mitglieder der Filmakademie sondern auch das Publikum. Die Bilanz: eine Lola für den besucherstärksten Film und eine für die beste Nebendarstellerin Luise Heyer. Mehrfach jubeln durfte auch das Team von "Styx". Susanne Wolf wurde für ihre Rolle als Ärztin, die auf ihrem Segelboot mitansehen muss, wie Flüchtlinge in Seenot um ihr Leben kämpfen, als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, dazu kamen noch zwei Lolas für besten Ton und beste Kamera. "Ich möchte noch etwas zum Abschluss sagen; dass ich mich bedanke bei allen NGOs, die im Mittelmeer getan haben und tun wollen und derzeit daran gehindert werden, was ich nur gespielt habe. Ich bedanke mich dafür, dass ihr das tut, was man tun muss. Danke." Der Deutsche Filmpreis wird seit 1951 alljährlich verliehen. Die Ehrenlola für das Lebenswerk ging in diesem Jahr an die deutsche Regielegende Margarethe von Trotta, die in Berlin mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.