STORY: Kateryna Tyshchenko, 18 Jahre: "Freiwillige wollen noch ein zweites Containerhaus für eine andere Familie errichten, meine Schwester Tanya mit ihrem kleinen Kind. Es wird ein winziges Haus sein, noch kleiner als dieses. Bitte kommen Sie herein! Ich werde Ihnen zeigen, wie wir leben." "Hiermit heizen wir. Im anderen Zimmer gibt es noch so einen Ofen." "Wenn wir keinen Strom haben, versuchen wir, uns mehr zu bewegen und uns anders warm zu halten." "Ich weiß nicht, was der Winter bringen wird. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ich hoffe, dass wir einen Holzofen bekommen können. Wir haben schon viel herumgefragt, aber niemand konnte unsere Bitte beantworten. "Mir gefällt es hier besser, als bei Freunden zu wohnen. Das hier ist alles unseres. Meine Seele gehört hierher, es ist mein Haus. Ich kann im Garten arbeiten. Wenn man bei Freunden wohnt, kann man im Garten nichts machen, weil er einem nicht gehört." "Wir haben schon mehr als einen Monat lang ohne Strom gelebt. Da stand das Containerhaus noch nicht. Wir haben dann angefangen, das Fundament zu errichten und haben auch Strom gelegt. Das war toll. Wir haben in Ordnung gelebt, wir hatten sanitäre Anlagen, wir hatten zu essen. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran." "Wir haben hier gelebt, ohne zu weinen und ohne uns zu beschweren. Auch wenn wir für immer keinen Strom haben werden, werden wir es ertragen und überleben. Wir wollen nur nicht beschossen werden - alles andere können wir ertragen. Das Wichtigste ist, dass die Russen nicht zurückkommen. Dann ist alles in Ordnung."

Mehr