Pleiten, Pech und Pannen - so könnte man die Geschichte des Flughafens BER zusammenfassen. Am Samstag soll es aber dann doch endlich soweit sein: Der BER nimmt seinen Betrieb auf. Ein bisschen aufgeregt sei man schon, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Dienstag: „Hoffentlich klappt alles. Da wir vorbereitet sind und sehr gut vorbereitet sind, sind wir relativ entspannt. Es gibt natürlich einen Wermutstropfen: Wir eröffnen mitten in der größten Krise der Luftverkehrswirtschaft. Corona beherrscht unser Leben. Wir tragen Masken. Wir müssen Abstand halten. Allerdings ist dieses Terminal weitläufig, wie Sie sehen, wir haben hier Platz. Wir können Abstand halten. Das Terminal ist viermal so groß wie unser alter Flughafen in Tegel." Der S-Bahn-Anschluss läuft schonmal. Seit Samstag gibt es die Anbindung an den BER. Auch andere Züge halten hier. Die Flughafen-Eröffnung ist nach mehrjährigen Verschiebungen für den 31. Oktober 2020 geplant. Ursprünglich sollte der Berliner Flughafen am 3. Juni 2012 eröffnet werden.

