Nach dem Haftbefehlt gegen eine Krankenschwester in Ulm haben sich Vertreter des Uniklinikum der Stadt entschuldigt. Die Schwester soll um vergangenen Dezember Frühgeborenen ohne jede medizinische Notwendigkeit Morphium verabreicht haben. Udo Kaisers ist Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Klinik. "Wir können die Ängste und die Sorgen der betroffenen Eltern sehr gut nachempfinden, auch deren Angehörigen. Ich kann Ihnen sagen, dass mir dieser Vorfall auch sehr Leid tut. Ich entschuldige mich ausdrücklich bei den Betroffenen, bei den Eltern und Angehörigen für diesen Vorfall und die Ängste und Belastungen, die sie haben erleiden müssen." Es gebe keine Hinweise auf Spätfolgen für die Kinder, so Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendmedizin: "Das ist ein Medikament, was häufig eingesetzt wird. Jeder von Ihnen, der schon eine Operation hinter sich hat, hat das bekommen. Die Neugeborenen, Frühgeborenen müssen das Medikament bei uns auch im Rahmen der Behandlung durchaus häufiger mal bekommen, gerade wenn sie intubiert und beatmet werden müssen. Es gibt keine Hinweise für Langzeitfolgen." Nach Angaben des Klinikums litten fünf Frühchen kurz vor Weihnachten 2019 zeitgleich an lebensbedrohlichen Atemproblemen. Die betroffenen Babys waren zu diesem Zeitpunkt zwischen einem Tag und fünf Wochen alt. Toxologische Unersuchungen wiesen auf die Verabreichung von Morphium hin, vermutlich mittels einer Fütterungsspritze. In dieser Woche nun waren sechs Objekte von Personen durchsucht worden, die im fraglichen Zeitraum Dienst hatten. Dabei sei in einem Spind eine Spritze Mit Muttermilch und mit Morphinrückständen gefunden worden. Daraufhin kam es zu einer Festnahme.