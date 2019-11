Hier auf dem Parteitag der CDU in Leipzig hat die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ein Machtwort gesprochen - und ihre Gegner herausgefordert. Nach der Devise: widersprechen oder mitmachen. Ihre Rede erntete tosenden Applaus. Später am Freitag hatte auch ihr Kritiker Friedrich Merz gesprochen und dabei wesentlich versöhnlichere Töne angeschlagen als zuvor. Also, alles wieder gut? "Nein, Friede, Freude, Eierkuchen ist nicht ausgebrochen, sondern die Vorsitzende hat klar gemacht, dass sie Vorsitzende ist und Herr Merz hat gemerkt, dass er vor einem Jahr verloren hat." "Ich glaube, Herr Merz hat sich eingeordnet und es mit Absicht nicht zu krawallig gemacht. Das ist vielleicht auch das Ergebnis nach seiner Regierungskritik, wo weite Teile der Union, auch Bereiche, die ihm sehr zugewandt sind auch an der Stelle gesagt haben, dass ihnen das so nicht gefällt." "Friedrich Merz hat sich in der Aussprache auch zu Themen geäußert. Ich sag jetzt mal, die Tatsache, dass er nicht auf Krawall gebürstet ist, finde ich nicht handzahm oder eben zu nett. Sondern ich hatte den Eindruck, dass er sich, genauso wie alle anderen auch, der Sache verschrieben hat." Merz und Kramp-Karrenbauer waren im vergangenen Jahr gegeneinander in das Rennen um den Parteivorsitz gegangen. Vor drei Wochen hatte Merz die Arbeit der Großen Koalition, also auch die der eigenen Partei, als "grottenschlecht" bezeichnet. Am Freitag wurde dann in geheimer Wahl noch der stellvertretende Parteivorsitz neu bestimmt - in Zukunft bekleidet Silvia Breher das Amt. Dafür gab es Blumen von der Chefin.