"Frau Lohmüller, wie war's?" "Ja, gut, ich habe nichts gemerkt. Indianer kennt keinen Schmerz. Kennen Sie den Spruch?" Edith Lohmüller ist 101 Jahre alt und hat sich am Donnerstag in Mainz gegen Covid-19 impfen lassen. Im Impfzentrum dabei war auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer. "Das Impfen ist die Hoffnung für die Bevölkerung. Wir haben jetzt wieder auch harte Maßnahmen beschlossen, aber man muss sie einordnen. Nämlich, dass wir mit der Impfung auch Hoffnung ausstrahlen wollen, weil wir mit Hochdruck daran sind, die Bevölkerung wirklich mit auf den Weg zu nehmen, dass wir auch wieder andere Zeiten erleben werden in Rheinland-Pfalz und in Deutschland, indem immer mehr Menschen geimpft werden." Impflinge waren am Donnerstag auch Dorothea und Jörg Stoffregen: "Was war Ihre Motivation?" "Solange der Vorrat reicht." "Solange der Vorrat reicht? Nein, weil ich sehe es einmal natürlich in meinem ureigensten Interesse, mir den Schutz einzuhandeln. Zum anderen aber möchte ich diese Aktion unterstützen, denn nur wenn sich viele Bürger bereit erklären, impfen zu lassen, nur dann kann die ganze Aktion ja wirken." Pro Tag können in dem Mainzer Impfzentrum in einer sogenannten Impfstraße etwa 200 Menschen geimpft werden. Derzeit ist von drei Impfstraßen erst eine in Betrieb.

Mehr