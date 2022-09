STORY: Hurrikan „Ian“ war einer der stärksten Stürme, die jemals das Festland der USA heimgesucht haben. Er hat sich inzwischen abgeschwächt. Aber die Schäden, besonders an der Südwestküste Floridas sind immens. Es gibt erste Berichte über Todesopfer. Doch die Lage ist unübersichtlich. Die Behörden konnten bisher noch keine genauen Opferzahlen nennen. Die materiellen und wirtschaftlichen Schäden gehen in die Milliarden. Viele Menschen haben alles verloren: „Wenn einem sowas passiert, begreift man das erst gar nicht. Man ist taub, geschockt. Es war nicht mein erster Hurrikan, aber ich habe zum ersten Mal alles verloren. Ich versuche tapfer zu sein. Ich bin sicher, es ist alles weg. Aber ich will tapfer sein.“ Wo noch etwas zu retten ist, werden die Aufräumarbeiten Monate dauern. Mehr als 2,6 Millionen Haushalte und Unternehmen in Florida waren weiterhin ohne Strom. Der Bundesstaat Florida hat bereits um Hilfen bei der Regierung in Washington gebeten.

