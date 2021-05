Ernestine Kabuo ist verzweifelt. Der Vulkanausbruch in ihrer Heimat, der Demokratischen Republik Kongo, hat der fast 70-Jährigen den Mann genommen. "Er war zu alt, er wollte das Haus wegen seiner Krankheit nicht verlassen, er konnte nicht gehen. Ich sagte mir, dass ich ja nicht allein gehen kann, wie waren verheiratet in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin zurück, um ihn doch noch zu bewegen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin weggelaufen und er ist im Haus verbrannt. Ich weiss nicht mehr, was ich tun soll. Ich verfluche diesen Tag." So wie viele andere ist sie geflohen, weg vom Vulkans Nyiragongo. Der Berg in der Provinz Nord-Kivu war zuvor ausgebrochen, die strömende Lava hatte am Wochenende den Stadtrand der Millionenstadt Goma am Ufer des Sees Kivu erreicht und war dort zum Stehen gekommen. Tausende Menschen hatten sich im Nachbarland Ruanda in Sicherheit gebracht, viele von ihnen sollen sich wieder auf dem Rückweg befinden. Der Wiederaufbau nach der Zerstörung dürfte Monate in Anspruch nehmen. Nach Angaben der Regierung wurden Hunderte Häuser zerstört, zuletzt meldeten die Behörden mindestens 15 Tote, darunter auch der Ehemann von Ernestine Kabuo.

Mehr