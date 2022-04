STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON RICARDA LANG, BUNDESVORSTAND GRÜNE "Hinter Anne Spiegel, hinter uns persönlich, hinter uns als ganze Partei liegen schwierige Stunden, Stunden, die uns allen noch mal gezeigt haben, mit welchen Härten politische Verantwortung, ein öffentliches Amt, verbunden sind. Das sollte uns allen zu denken geben. Wir waren in den letzten Stunden, in den letzten Tagen in eingem Kontakt mit Anne Spiegel. Anne Spiegel hat sich gestern noch mal öffentlich geäußert, in einer Offenheit, die wir, glaube ich, alle selten so erlebt haben im politischen Berlin. Wir haben größten Respekt vor ihrem Mut, vor ihrer Klarheit und danken ihr für dieses sehr persönliche Statement, das auch uns sehr nahe ging, dass uns allen unter die Haut gegangen ist." O-TON OMID NOURIPOUR, BUNDESVORSTAND GRÜNE "Anne Spiegel hat Fehler eingestanden, auf eine Art und Weise und mit einer Transparenz und Offenheit, wie es sie im politischen Betrieb so nicht gegeben hat. Dafür gebührt ihr unsere große Anerkennung und großer Respekt. Der Schritt, jetzt nun zurückzutreten, ist bei aller großen Härte und so schwierig diese Entscheidung auch war, richtig. Wir danken ihr sehr für diese Entscheidung, dafür, dass sie Verantwortung übernommen hat und für ihre unglaublich gute Arbeit, die sie geleistet hat als Familienministerin. Wir werden sehr bald, zeitnah einen Vorschlag unterbreiten für die Nachfolge." "Sie hat der Partei nicht geschadet. Sie hat in einer sehr schwierigen Situation alles dafür getan, Schaden vom Amt abzuwenden und dafür gebührt ihr unser Respekt."

