In der brasilianischen Regenwaldregion Brasnorte an der Grenze zu Bolivien inspiziert Paulo Tupxi vom indigenen Volk der Manoki das verkohlte Land, nachdem dort, wie auch in vielen anderen Gebieten der Region, die Waldbrände gewütet haben. Doch sein Blick geht auch noch weiter in Richtung Zukunft und was er da sieht, macht ihn sehr besorgt: "Ich bin heute sehr traurig wegen der Brände. Aber in 40 Jahren wird der weiße Mann dann um Wasser kämpfen müssen, weil er sich davor nicht darum gekümmert und das Land geschützt hat." Die Brände im Amazonasgebiet, der größten Regenwaldregion der Welt, haben traurige Spuren hinterlassen. Für die etwa 500 Stammesmitglieder, die in mehreren Dörfern im Regenwald leben, sind die Wälder Teil ihrer Heimat. Stammesmitglied Giovani Tapura sucht nach Antworten und nach den Schuldigen für die Feuer: "Ich mache mir sehr große Sorgen um uns. Dieses Land gehört den Manoki. Schon immer im meinem Leben, aber auch im Leben meiner Eltern und meiner Großeltern, war das Land Teil unseres Volkes. Und heute stehe ich hier, mit 38 und übernehme die Aufgaben. Und es gibt einfach keine Antworten darauf, wer für die Brände verantwortlich ist." Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Waldbrände in der Region um 80 % zugenommen wie Aufnahmen von Satelliten belegen. Nach dem Bekanntwerden folgte viel internationale Kritik an der brasilianischen Regierung aber es gab auch Hilfsangebote. Der lebende Regenwald des Amazonas ist nämlich nicht nur elementarer Bestandteil des Lebens des indigenen Volks der Manoki, sondern eben auch eine wichtige Säule im globalen Klimasystem.