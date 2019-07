Der Einsatzleiter des zivilen Rettungsschiffs Sea-Eye, sagte am Montag, Italiens Innenminister Matteo Salvini mache es Kapitäninen und Kapitänen unmöglich, sich rechtmäßig zu verhalten. An Bord des Schiffes Alan Kurdi, sagte Gordon Isler das Einfahrtverbot in sichere Häfen führe dazu, "dass im Prinzip, die Pflichten, die Kapitäne haben, dass sie diese Pflichten gar nicht mehr erfüllen können, weil Italien mit Nationalem Recht internationales Recht konterkariert und diese Pflichterfüllung praktisch verbietet." Kapitäne sind dazu verpflichtet Personen in Seenot zu retten, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem Status. Dies ist durch das für die Sicherheit auf See grundlegende Übereinkommen aus dem Jahr 1974 geregelt, zudem sich mittlerweise fast allse Seefahrtsnationen verpflichtet haben. "Wenn ein Schiff Menschen aus Seenot rettet, dann kann es jetzt nicht durch alle möglichen Hafenstädte tingeln und schauen, ob da irgendein Land oder irgendeine Stadt aufnahmebereit ist. Der Place of Safety ist im internationalen Recht eindeutig geregelt, das kann man nicht würfeln. (SCHNITT) In der Regel ist einfach Lampedusa der nächste Ort und deshalb muss man sich auch folgerichtig immer wieder nach Lampedusa begeben und dort den Place of Safety anfragen und das werden wir vermutlich auch einfach so tun müssen, auch wenn die italienische Regierung da wenig amüsiert drauf reagiert." Ein sicherer Ort ist in der Tat eindeutig als ein Ort definiert, an dem die menschlichen Grundbedürfnisse erfüllt werden, und das Leben der in Not geratenen geschützt werden kann. Die Crew des Rettungsschiffs Alan Kurdi hatte zuletzt 65 Menschen aus Seenot gerettet, die am 7. Juli in Malta an Land gegangen waren. Da ihre Einsatzzeit noch nicht zu Ende ist, ist das Schiff nun wieder auf dem Weg in die libysche Suche und Rettungszone, so Isler.