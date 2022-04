STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. "Mein Name ist Markus Stumbaum. Ich bin Geschäftsführer einer Haustechnik-Firma. Und wir treiben die Energiewende voran. Dass Gas jetzt in der Kritik steht oder jetzt ausgetauscht werden soll, das hat uns jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Das kam jetzt mit der Ukraine-Krise neu dazu. Bei Gas war ich immer der Meinung, dass die Technologie durchaus Zukunft hat, weil man ja auch über ein Biogas nachdenkt oder ein synthetisches Gas. Aber jetzt momentan ist natürlich so, dass jeder auf eine Wärmepumpe umbauen will. Mit so einer Anlage, die wir jetzt hier sehen, da ist man schon relativ weit. Da ist der Autarkiegrad so bei 80%-90%. Wenn man noch weiter gehen will, dann wird es extrem teuer. Da brauche ich eben sehr, sehr viele verschiedene Speicher, mit denen ich bestimmte Wintertage überleben kann oder überbrücken kann.“ O-TON JOSEF HAINZINGER, HAUSBESITZER „Bei mir schaut es sehr gut aus. Ich habe eine Photovoltaikanlage mit der ich mich – so gut es geht – eigentlich selbst versorgen kann. 20 Kilowatt auf dem Dach. Ich versorge mich mit Heizstrom sozusagen selbst und beziehe eigentlich keine anderen Quellen. Ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Es gab für mich aber eigentlich auch keine andere Wahl. Auf Gas oder Öl zu setzen war für mich aus umweltpolitischen Gesichtspunkten nicht möglich. Und da kam einfach die Wärmepumpe als bestmögliche Variante.“

