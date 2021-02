Inspiriert von den vielen Videos, die in den sozialen Netzwerken gepostet wurden und die "Jerusalema-Challenge" zeigen, die im Jahr 2020 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeisterte, entschied sich das medizinische Personal der Universitätsklinik Schleswig-Holstein, ein eigenes Video zu drehen. Die Aufnahmen zeigen die MitarbeiterInnen in den Gängen und Operationssälen, in denen sie seit der Pandemie noch mehr Zeit verbringen als sonst. Trotzdem waren die Dreharbeiten eine schöne Abwechslung zum Klinikalltag, sagt Sprecherin Anna Dammrich-Warth: "Der Spirit war grandios. Also es war wirklich so, dass alle mit einer Begeisterung mitgemacht haben, auch die, die sehr belastet waren, jetzt die ganze Zeit über. Ich meine wir befinden uns jetzt seit einem Jahr in der Pandemie. Und auch die hatten eine Freude an dieser ganzen Geschichte. Es war einfach mal ein kurzes Rauskommen, kurzes Durchatmen, alles um sich herum zu vergessen." Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Deutschland ist in den letzten Wochen gesunken. Die Beschränkungen wurden aber bis zum 7. März verlängert, da die Sorge über die Auswirkungen der infektiöseren Varianten wächst. Warth verspürt ganz im Sinne der "Jerusalema-Challenge" aber Hoffnung: "Ich glaube, der 'Missing Link' ist, dass die Jerusalema-Challenge schon darauf hindeuten soll, dass wir zusammenstehen. Also auch in dieser Krise stehen wir zusammen und nur gemeinsam kommen wir da durch. Und diese Lebensfreude muss uns erhalten bleiben. Also auch in den dunkelsten Stunden müssen wir dran glauben, dass es irgendwann besser wird und es wird besser werden. Da bin ich fest von überzeugt." Das Lied des südafrikanischen Produzenten Master KG wurde auf Youtube schon über 330 Millionen Mal geklickt. Gesungen wurde es von der Sängerin Nomcebo Zikode.

