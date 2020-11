Der als "Jetman" bekannte französische Flugkünstler Vince Reffet ist tot. Wie sein Team mitteilte, starb der 36-Jährige bei einem Unfall in der Wüste von Dubai. Mit seinen spektakulären Kunststücken brachte es Reffet zu großer Bekanntheit. In China flog er spektakulär durch das sogenannte Himmelstor. In Dubai stellte er einen Weltrekord für den höchsten Base-Jump von einem Gebäude auf, indem er vom Burj Khalifa sprang. Reffet benutzte ein Jetpack, bestehend aus Kevlarflügeln und vier kleinen Triebwerken. Mit seiner Ausrüstung konnte er mehrere Minuten in der Luft bleiben und Geschwindigkeiten von maximal 400 Kilometern pro Stunde erreichen. Gesteuert wurde das System durch Gewichtsverlagerung.

