Schauspieler Joaquin Phoenix und Regisseur Todd Philipps gehören zu den Gewinnern der 76. Filmfestspiele in Venedig. Ihr Film, der Psychothriller "Joker" gewann den Goldenen Löwen der Biennale di Venezia. Der zweite Preis ging an Roman Polanskis Kriegsdrama "An Officer and a Spy". Für ihre Darstellung wurden die Französin Ariane Ascaride in "Gloria Mundi" und der Italiener Luca Marinelli in "Martin Eden" ausgezeichnet. Der Abschlussfilm des Festivals war "The Burnt Orange Heresy" in dem der 76-jährige Rock-Star Mick Jagger einen Kunsthändler spielt.