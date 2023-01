STORY: In den vier Wänden von Rachael Kabue in den Außenbezirken der kenianischen Hauptstadt Nairobi kann es bisweilen etwas eng werden. Ihre Wohnung teilt sich die 51-Jährige mit mittlerweile rund 600 Katzen. Die Tiere kommen von der Straße, werden medizinisch versorgt und später zur Adoption freigegeben. In der Nachbarschaft gilt Kabue aus verständlichen Gründen nur noch als die "Katzenfrau". "Ich lebe mit den Katzen, 95 Prozent der Fläche gehört ihnen. Ich habe noch eine Ecke." "Früher habe viel über Katzen gehört - dass sie Dämonen sind oder der Teufel. Ich habe versucht, den Leuten zu erklären, dass das nicht stimmt. Hier leben so viele Katzen, und ich habe nie etwas derartiges erlebt. Diese Tiere sind so empfindsam wie du und ich. Sie fühlen Schmerz, sie fühlen Glück, sie fühlen Traurigkeit, sie werden auch depressiv, genau wie wir. Da gibt es keinen Unterschied." Trotz steigender Kosten für die Versorgung der Tiere nimmt Kabue weiterhin hilfsbedürftige Katzen auf. Sie ist auf die Unterstützung ihrer Familie mit Material und Geld angewiesen. Ihre fünf Kinder unterstützen sie in der Sache. Keine Katze sei zu viel, ist sich Kabue sicher. Was sie einschränke, sei allein der Platz.

