Im Anschluss an die Sondersitzung im Landtag um die Flugblatt-Affäre des bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger zeigten sich SPD und Grüne enttäuscht. Weder Aiwanger noch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerten sich im sogenannten Zwischenausschuss am Donnerstag in München.