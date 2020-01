"Mein Name ist Gerhard Wiese, ich bin 91 Jahre alt, pensionierter Oberstaatsanwalt und stellvertretender Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft und war einer der Staatsanwälte in dem Frankfurter Auschwitz-Prozess." In den 60er Jahren war das. Die Bundesrepublik machte Tätern der Judenvernichtung den Prozess. Blickt Gerhard Wiese zurück, so sieht er noch deutlich den Schmerz, den die Zeugen während ihrer Aussage durchleiden mussten. "Und das war nun ein sehr schwieriges Kapitel. Die Zeugen - Polen, Österreich, Israel, Russland, Frankreich, Belgien, also aus ganz Europa - kamen nach 45 das erste Mal nach Deutschland, hörten nur noch Deutsch, und wussten: Das, was Sie versucht hatten, an den Erlebnissen in Auschwitz zu verdrängen, mussten Sie jetzt wieder parat haben, denn Sie sollten ja vor Gericht ihre Aussagen machen." Das Schicksal eines Ehemanns und Vaters von Zwillingen hat Gerhard Wiese genau vor Augen: "Und natürlich aufgeteilt, Männer auf der einen Seite, Frauen und Kinder auf der anderen Seite. Und man wusste: Mengele macht Versuche mit Zwillingen. Und er führt die zu Mengele hin. Und Mengele wirft einen Blick drauf und winkt ab. Das heißt: kein Interesse. Die kommen wieder in ihre Reihe, die Reihe rückt vor. Frau und Kinder kommen ins Gas. Er kommt ins Lager, wird Häftlingsarzt und versucht nach besten Kräften, seinen Kollegen zu helfen." In einer Gegenwart, in der antisemitische Stimmen immer lauter werden, erinnert Gerhard Wiese an die Botschaft, die die Prozesse der Nachwelt hinterlassen haben: "Es war gerichtlich nachgewiesen, was in Auschwitz passiert ist. Keiner sollte eigentlich mehr behaupten dürfen, das hat es alles gar nicht gegeben; keine Gaskammern, kein Krematorium. Das war gerichtlich festgestellt. Das Urteil hat natürlich im In- und Ausland gewisse Resonanz gefunden, natürlich. Wenn auch wir, wie auch Bauer (FRITZ BAUER, GENERALSTAATSANWALT IN HESSEN VON 1956 BIS 1968, ANM. D. RED.), mit den einzelnen Strafen nicht zufrieden waren, zumal es auch zwei Freisprüche gegeben hat." Das Bundesverdienstkreuz hat Herr Wiese aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten. Heute, mehr als sieben Jahrzehnte nach Kriegsende will er eine Argumentation, die heute vielerorts zu hören ist, auf keinen Fall gelten lassen: "'Muss denn das heute noch sein? Ja, das ist ja so lange her!' Das ist Teil unserer Geschichte und da kann man nichts dran ändern. Da wird man rein geboren. 'Da war ich ja noch gar nicht da, da hab ich ja gar nichts mit zu tun!'. Du bist nun mal in diesem Land geboren und musst mit seiner Geschichte, den guten und in schlechten Seiten, leben."