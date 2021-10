Ein sporthistorisches Zeitdokument kommt in die Kinos. Dabei handelt es sich um die Dokumentation des Fußballwunders bei der EM 2004, als es ein deutscher Trainer mit der griechischen National-Mannschaft schaffte, in Portugal als Außenseiter den Titel zu holen. Der Titel des Films, der in Athen bereits Premiere feierte, lautet: "King Otto". Auf der Pressekonferenz in Otto Rehhagels Geburtsstadt Essen schwelgte der heute 83-jährige Coach kürzlich in Erinnerungen: O-TON TRAINERLEGENDE OTTO REHHAGEL: "Ja, ich hatte da keine Selbstzweifel, sondern ich bin es mutig angegangen. Jetzt haben wir uns qualifiziert und ich habe den Jungs gesagt, wir haben nichts zu verlieren, nur alles zu gewinnen. Und ich war davon überzeugt. Die Jungs waren gut, alle total fit. Ich habe gesagt, mein Verteidiger, dieser Seitaridis, der war genauso schnell wie Ronaldo, nur keiner gewusst. Aber ich wusste das. Und Delass, der 1,84-Riese, der Koloss von Rhodos, der stand da und da hat er gesagt, gegen wen spielen wir heute. Die Griechen sind so selbstbewusst, das Volk auch. Ja und dann aber muss der Ball ins Tor natürlich, ne, das ist gut." Durch den unglaublichen Erfolg bei der EM wurde der bereits zuvor in der Bundesliga erfolgreiche Trainer endgültig zu einer Legende und es entstand mit den griechischen Spielern eine Freundschaft fürs Leben. Ein wunderschönes Beispiel dafür, wie gut Sport verbinden kann. Ab dem 10. November ist der Film über das deutsch-griechische Fußballwunder in den deutschen Kinos zu sehen.

