Masken ab zum Selbsttest: Schülerinnen und Schüler der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Bonn haben am Montag zum ersten Mal einen Corona-Schnelltest im Unterricht ausgeführt. So soll die Infektionsgefahr, die vom Präsenzunterricht ausgeht, eingeschränkt werden. Lernende einer B-Gruppe des Wechselunterrichtes nahmen es relativ gelassen: O-TON SCHÜLER MOHAMMED ("Also mit dem Test war es so, man musste es auch ein bisschen tief reinstecken, damit es wirklich wirkt und damit man auch wirklich diesen Schleim da rausbekommt. Es ist für alle ein bisschen unangenehm, weil es geht schon tief rein.") O-TON SCHÜLER UWAIS ("Also ich fand es eigentlich nicht so schlimm, also wenn man weiß, dass man Corona hat oder nicht, ist es eigentlich gut, weil man will seine Freunde nicht anstecken, man will seine Familie nicht anstecken und sowas.") Schulleiter Martin Finke sagt, dieses Testen sei durchaus aufregend und müsse pädagogisch eingebunden werden: O-Ton:"Also erstmal fühlt man sich natürlich wohl. Man kann ganz ruhig miteinander hier arbeiten. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben für uns und für die Mitschüler, man könne sich anstecken, man könne was Schlimmes auch nach Hause tragen. Also erstmal das Gefühl zu haben, jetzt ist es in Ordnung, dass wir zusammen sitzen dürfen, auch wenn es ein kurzzeitiger Test nur ist und für einige Stunden auch Sicherheit bringt, aber wir brauchen diese Präsenz, die Kinder brauchen sie und es schafft eine gewisse Gewissheit.") Am Dienstag dann kommen die A-Gruppen ihrer Klasse wieder in die Schule und sollen an der Reihe sein, dieses Selbsttesten gegen Corona erstmals auszuprobieren. Sozusagen „Learning by Doing". Bis Ostern allerdings muss der erste Schnelltest auch reichen. Nach den Osterferien hoffen sie hier an der Schule wie vielerorts, dass sie zweimal pro Woche testen können.

