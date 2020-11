Vor dem Senat in Mexiko-Stadt ließen Demonstrierende am Mittwoch ihre Glut aufleuchten. Um ein Zeichen gegen die Untätigkeit ihrer Gesetzgeber zu setzen, ließen Marihuana-Fans ordentlich Dampf ab. Denn sie verlangen seit Jahren die Legalisierung der pflanzlichen Droge. "Worüber wir uns im Klaren sind und was der Oberste Gerichtshof bereits gesagt hat, ist, dass Marihuana kein Problem der öffentlichen Gesundheit ist. Was die Senatoren tun, ist also respektlos uns gegenüber. Warum?" "Es ist eine echte Schande und Peinlichkeit, dass die Senatoren nicht in der Lage waren, dies durchzusetzen. Sie waren nicht in der Lage, darüber zu debattieren. Ihre Aufgabe ist es, Gesetze zu erlassen und unsere Rechte zu schützen, und in anderthalb Jahren haben sie es nicht geschafft", sagen Guadalupe Espejel und Aktivist Jesus Ribera. Im vergangenen Jahr debattierten die Abgeordneten über einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis. In den Augen Vieler wäre dieser ein wichtiger Schritt gewesen, um der Kriminalisierung der Pflanze ein Ende zu setzen, mit der die mexikanischen Behörden seit Jahrzehnten überfordert sind. Mehr als ein Jahr später ist das Gesetz noch nicht in Kraft getreten. Der Oberste Gerichtshof hatte den Gesetzgebern bis zum 24. Oktober 2019 Zeit gegeben, Marihuana zu legalisieren.

