STORY: Dass der Klimawandel die Menschen auf der Erde bedroht, wird von den meisten Personen als Tatsache anerkannt. Die Methoden, wie man auf diesen Umstand aufmerksam macht, sind allerdings umstritten. Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" hatten kürzlich neue Proteste angekündigt und so kam es unter anderem am Montag in München zu Aktionen wie diesen. Am Morgen klebten sich mehrere Personen im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt auf einer Straße fest, sodass der Verkehr umgeleitet werden musste. Andreas Franken, Polizeisprecher in München "Die Polizei geht hier von einer Versammlung aus, das heißt agiert entsprechend auch versammlungsfreundlich. Wir haben den Verkehr großflächig hier abgeleitet und sind aktuell im Gespräch mit den Versammlungsteilnehmern. Denen wurde jetzt ein Zeitraum hier eingeräumt, hier die Versammlung durchzuführen. Wir haben festgestellt, dass sich einige der Versammlungsteilnehmer mit Klebstoff auf der Fahrbahn festgeklebt haben. Das ist ausdrücklich laut diesem Versammlungsbescheid, der erlassen wurde, nicht gestattet. Es stellt dann einen entsprechenden Verstoß dar gegen diesen Auflagenbescheid.” Auch rund um die Autobahn A9 in Richtung München kam es zu einem Zwischenfall. Unterstützer der Bewegung "Letzte Generation" besetzten mindestens vier Schilderbrücken. Immer wieder war es in den vergangenen Wochen zu ähnlichen Aktionen gekommen. Unter anderem wurden aber auch Kunstwerke angegriffen und der Berliner Flughafen blockiert. In Bayern kamen Aktivisten vorbeugend ins Gefängnis, nachdem sie ausgesagt hatten, erneut für ähnliche Protest-Aktionen bereitzustehen. Die Bewegung fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen sowie das 9-Euro-Ticket für ganz Deutschland. Die Politik müsste nach Meinung der Bewegung den Klimawandel viel entschiedener mit entsprechenden Gesetzen bekämpfen.

Mehr