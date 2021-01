In zahlreichen Ländern finden dieser Tage vermehrt Proteste gegen die Maßnahmen von Regierungen statt, um die Ausbreitung des tödlichen Coronavirus einzudämmen - so auch in Peru am Donnerstag, als Dutzende Menschen auf die Straßen Limas gingen, inmitten eines dramatischen Anstiegs der Infektionen. Wegen der verhältnismäßig hohen Anzahl an Covid-Erkrankten, seien die Krankenhäuser an den Rand es Zusammenbruch gekommen, berichten Medien und Angestellte aus dem Gesundheitswesen. Den Demonstrierenden war das in diesem Moment egal. Ihre Botschaft ist klar formuliert: "Lockdown - bedeutet Armut", riefen sie. "Wir wollen keinen Lockdown mehr. Das bedeutet mehr Armut, das Ende der Wirtschaft. Deshalb sind wir auf die Straßen gegangen, um friedlich zu protestieren." "Die Regierung folgt internationalen Richtlinien, die weltweit eingesetzt werden, um uns unserer Freiheit zu berauben. Das ist der Zweck dieser Quarantäne, die Wirtschaft zu brechen, nicht nur die von diesem Land, sondern von allen." Die Wirtschaft der Andennation sei nach Angaben der Regierung 2020 um 11,6 % eingebrochen. Die vorerst bis zum 14. Februar geltenden Maßnahmen in dem südamerikanischen Land beinhalten eine Anweisung, von zu Hause aus zu arbeiten, die Schließung aller lebensnotwendigen Geschäfte, die Aussetzung aller Inlandsflüge sowie ein Einreiseverbot für Menschen aus Europa und Brasilien. Peru, ein Land mit rund 30 Millionen Einwohnern, hat bisher über eine Million Coronavirus-Fälle sowie 40.000 Todesfälle an oder mit dem Virus verzeichnet. Die Sterberate ist damit fast doppelt so hoch wie in Deutschland oder anderen Wohlfahrtsstaaten.

