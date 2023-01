STORY: Jahresauftakt-Klausur der CSU-Landesgruppe am Dreikönigstag in Seeon. CSU-Chef Markus Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haben die Entscheidung der Bundesregierung, rund 40 Schützenpanzer vom Typ Marder aus deutschen Beständen an die Ukraine zu liefern, zwar begrüßt, aber: Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef: „Die Entscheidung des Bundeskanzlers zur Lieferung von Marder-Panzern an die Ukraine ist richtig, aber sie ist natürlich spät. Die Franzosen, Macron handelt, Scholz zaudert.“ Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder sieht die Situation ähnlich: „Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas, aber irgendwie der Einsame. Denn wir müssen immer sozusagen getragen werden zu der Entscheidung. Andere sind die Schrittmacher in Europa. Wir laufen hinterher. Es wäre besser, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam Motor sind. Aber es hilft nichts, wenn Frankreich quasi der Motor ist und wir nur die Räder, die danach rollen. Ich finde es falsch, die Panzer so spät zu bestellen.“ Die Bundesregierung hatte die Lieferung von den Schützenpanzern am Donnerstagabend angekündigt. Und auch die USA und Frankreich wollen mehr liefern. Die Bundesregierung begründete ihren Schritt mit der neuen Lage im Krieg gegen Russland. Denn es gebe derzeit massive Luftschläge auf die ukrainische Infrastruktur. Die Marder sollen nun voraussichtlich bis Ende März in die Ukraine geliefert werden.

