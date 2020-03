Stell dir vor, es ist Corona, und alle gehen trotzdem hin. So könnte man derzeit das Leben in Köln beschreiben. Die rheinische Frohnatur lässt sich nicht so leicht unterkriegen - weder auf dem Wochenmarkt noch unten am Rhein beim Spaziergang. "Ich bin jetzt 82, und deswegen muss ich sagen: Wissen Sie was? Mir ist das egal. Wenn es mir passiert, dann habe ich Pech gehabt. Und dann war es halt so." "Wir versuchen, vorsichtig zu sein. Man kann nicht zu Hause bleiben und nicht mehr rausgehen. Man muss einkaufen, man muss auch an die frische Luft. Aber man geht nicht so nah an andere Leute ran. Mehr nicht. Ansonsten nutzen wir die Zeit, um ins Grüne zu gehen, nicht nur zu Hause zu sitzen." "Manches hat sicher den Anschein, dass es übertrieben ist, aber wenn nachher wirklich die Kacke dampft sozusagen, dann schreien genau dieselben Leute, die jetzt darüber schimpfen, dass das alles so gehandhabt wird." Bundesweit sind erhebliche Einschränkungen für das öffentliche Leben angekündigt worden. Die meisten Bundesländer schließen in der nächsten Woche Schulen, Horte und Kindergärten. Fast alle öffentlichen Veranstaltungen wurden abgesagt.