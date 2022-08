STORY: Lancashire, Großbritannien Willkommen bei den World Gravy Wrestling Championships Bei Gravy handelt es sich um Bratensoße Joel Hicks, Ex-Champion: ''Wenn man in Soße ringt, braucht man als Champion die Fähigkeit, sich keine Gedanken darüberzumachen, wie man eigentlich aussieht, während man es tut. Man muss einfach da hineingehen, sich schmutzig machen. Man ist damit bedeckt. Es stinkt. Man bekommt es in die Augen. Man hält sich einfach an seinem Gegner fest und hofft das Beste.'' Es geht zwar auch ums Sportliche Hinzukommen aber Punkte für Kostüm und Unterhaltung Dieses kuriose Event fand zum 12. Mal statt

Mehr