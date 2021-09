Know your rights - Kenne deine Rechte, und fordere sie ein. Angelina Jolie hat ein Buch über Kinderrechte vorgestellt - für Kinder. Geschrieben hat es Jolie gemeinsam mit Amnesty International und der Menschenrechts-Anwältin Geraldine van Beuren. Darin geht es um Themen wie Identität, Gerechtigkeit, Bildung oder Sicherheit. Denn viel zu oft existieren diese Rechte nur auf dem Papier. "Viele Kinder auf der ganzen Welt leben tagtäglich in Gefahr, wir tun nicht genug für sie. Erlaubt man ihnen den Schulbesuch? Bauen wir ihnen eine kleine Schule? Ermutigen wir sie, für ihre Belange einzutreten? Nein. All diese Dinge sind nicht an uns, sie ihnen zu geben. Sie sind ihr Recht, seit vielen Jahren. Damit sie gesund, ausgeglichenen und sicher aufwachsen können. Wir haben viel Zeit damit verbracht, diese Rechte zu blockieren. Und dieses Buch soll Kindern eine Art Werkzeugkasten an die Hand geben: Das sind deine Rechte. Das sind Dinge, die du hinterfragen musst, um herauszufinden, wie weit du von deinen Rechten entfernt bist, je nach Land und Umständen. Welche Hindernisse hast du zu erwarten? Es ist ein Handbuch, um sich zu wehren." "Ich persönlich habe das 'Übereinkommen über die Rechte des Kindes' bei uns zuhause aufgehängt, es sollte eine Art Erinnerung daran sein, wer du bist, dass du gewertschätzt wirst. Aber im Laufe der Zeit, auch in Amerika, wurde mir erklärt: Naja, Kinder haben ja 'nicht wirklich' diese Rechte. Und das hat mich wütend gemacht und mich dazu gebracht, mich zu fragen, warum das so ist." "Was bedeutet ein Recht auf Bildung, wenn viele Kinder jetzt gerade nicht in die Schule gehen können? Und warum müssen Mädchen in Afghanistan Angst haben, wenn sie es tun? Warum werden Mädchen zur Heirat gezwungen? "Ich denke, manche Erwachsene werden nicht wollen, dass die Kinder sowas lesen. Aber ich glaube Kinder werden sich gegenseitig darauf aufmerksam machen und vielleicht sogar daran mitwirken, es zu übersetzen oder weiterzugeben."

