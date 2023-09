Bundeskanzler Olaf Scholz hat die bayerischen SPD-Genossen am Samstag beim Wahlkampf unterstützt. In seiner Rede in Nürnberg sprach er unter anderem über den Ukraine-Krieg, das Thema Migration - und CSU-Chef Markus Söder, der weiter die Geschicke des Freistaats führen will.