STORY: Was für ein Empfang, den seine Landsleute dem argentinischen Torwart Emiliano Martinez, auch Dibu genannt, am Donnerstag in seiner Heimatstadt Mar del Plata bereiteten. Immerhin kehrte da ja schließlich ein WM-Sieger nach Hause zurück. Lokale Medien sprachen von mehr als 150.000 Teilnehmern an der euphorischen Massen-Begrüßung. In seinen Äußerungen bezog sich der Sportler auf einen anderen Fußballer, augenscheinlich sein Idol. “Mein Traum war es, Lionel Messi mit der Nationalmannschaft einen Titel zu schenken, die Copa America, die Uefa-Finalissima. Schließlich war mein Traum als Torwart, als Athlet, dem besten Spieler der Welt die Weltmeisterschaft zu schenken. Damit es keine Zweifel mehr gibt, dass er der größte Spieler der Geschichte ist. Das ist etwas Persönliches, nach der WM schickte ich ihm eine Nachricht, in der stand: 'Danke, dass Du mir dieses Turnier geschenkt hast!'. Und er antwortete das Gleiche. Es ist unglaublich, wenn Dich der beste Spieler der Welt respektiert." Respekt hat sich allerdings auch Martinez selbst erspielt. In Katar gewann er den Goldenen Handschuh als bester Torwart des Turniers. Seit dem WM-Sieg der argentinischen Nationalelf gegen Frankreich am vergangenen Sonntag schwappt eine Welle von Fußball-Feierlichkeiten durch das südamerikanische Land.

Mehr