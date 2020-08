Die Europäische Union steht an der Seite der friedlichen Demonstranten in Belarus. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin betont, nach einem rund zweistündigen EU-Gipfel per Video-Schalte. "Die Wahlen waren weder fair noch frei und daher kann man die Ergebnisse dieser Wahl nicht anerkennen. Wir haben heute in einer gemeinsamen Botschafter der Mitgliedstaaten sehr klar gesagt: Wir verurteilen die brutale Gewalt gegen Menschen, genau so wie die Inhaftierung und Gewaltanwendung gegen Tausende von Weißrussen. Wir fordern das Regime oder die Regierung von Herrn Lukaschenko auf, die Gewaltanwendung zu unterlassen. Meinungsfreiheit muss garantiert sein, das Recht auf Demonstrationen ebenso. Und unsere Forderung geht auch in Richtung von unabhängigen Medien, über die sich die Menschen informieren können müssen." Alle während der Proteste Festgenomemnen müssten freigelassen werden, so Merkel. Allerdings dürfe es bei der Lösung der Krise in Belarus keine Einmischung von außen geben. Allenfalls könne die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bei einem innerbelarussischen Dialog eine Rolle spielen. Die EU werbe für die Aufnahme eines nationalen Dialogs. Ein Eingreifen Russlands würde die Situation verkomplizieren, sagte Merkel. Bei der Videoschalte der europäischen Staats- und Regierungschefs ging es neben Belarus auch um den Militärputsch in Mali.

